Эксперт прокомментировал задержание бывшего схимонаха Сергия

Сергий свою вину не признает.

На Урале задержали бывшего схимонаха Сергия. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что обычно государство не вмешивается во внутрицерковные конфликты, однако с Сергием ситуация обстоит иначе.

Ему вменяется склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. Ранее Сергий распространял недостоверные сведения о "чипизации" и коронавирусе. Эксперты предполагают, что сейчас его последователи будут требовать отпустить бывшего служителя церкви.

Однако ни сан (из которого Сергия низвергли), ни число последователей не дают индульгенции от откровенно антиобщественной, экстремистской и деструктивной деятельности, которой занимался бывший схимонах. Правоохранительные органы и так долго медлили, арестовать Сергия следовало давно. говорится в сообщении.

Схимонаха Сергия отлучили от церкви отлучили от церкви 10-го сентября 2020. Основатель Среднеуральского женского монастыря стал скандально известен после того, что начал говорить о "псевдопандемии" коронавируса. Епархия лишила Сергия права проповедовать. Однако тот не послушался.

В этот раз для задержания Сергия храм пришлось штурмовать.

Фото: YT / Всеволод Могучев