Представитель Среднеуральского женского монастыря получил пять суток за неповиновение полиции.

На Урале арестовали сторонника экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города Екатеринбург. По данным инстанции, местный житель получил административный арест на пять суток из-за неповиновения представителям закона.

Напомним, что 29 декабря на территории Среднеуральского женского монастыря был задержан бывший схимонах Сергий. Его отвезли на допрос, связанным с расследованием трех уголовных дел. Позже Сергия арестовали по ходатайству следствия. Также был задержан Всеволод Могучий. Он отвечает за связи монастыря с общественностью. Мужчина несколько раз публиковал видеообращения и проповеди Сергия Романова.

Суд в Москве арестовал экс-схимонаха Сергия на два месяца.

Фото: Piter.tv