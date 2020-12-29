Представителя епархии не пустили в Среднеуральский монастырь

Протоиерей приехал в монастырь вместе с сёстрами милосердия.

Представителя Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко не пустили в Среднеуральский женский монастырь, где накануне задержали экс-схиигумена Сергия. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Попиченко отметил, что узнал о задержании Сергия из СМИ. После этого он поехал туда в качестве руководителя социального отдела службы милосердия, чтобы оценить обстановку и узнать — не нужна ли помощь людям.

Если есть пострадавшие, какую-то помощь оказать. Евгений Попиченко, представитель Екатеринбургской епархии

Протоиерей приехал в монастырь вместе с сёстрами милосердия. Однако они не пустили его "дальше порога" и заявляли, что "у них всё хорошо" и помощь им не нужна.

Ранее мы писали, что следствие просит об аресте экс-схимонаха Сергия.

Видео: TG / РИА Новости