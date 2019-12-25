Следствие просит об аресте экс-схимонаха Сергия. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Отмечается, что следователи обратились с ходатайством о заключении под стражу бывшего схиигумена. Его обвиняют по уголовным статьям о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.
Серия просят заключить под стражу сроком на два месяца. В суд обвиняемого пока не доставили.
Ранее эксперт прокомментировал задержание бывшего схимонаха Сергия.
Фото: pixabay.com
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