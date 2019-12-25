  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следствие просит об аресте экс-схимонаха Сергия
Сегодня, 15:33
73
matveyvn

Следствие просит об аресте экс-схимонаха Сергия

0 0

В суд обвиняемого пока не доставили.

Следствие просит об аресте экс-схимонаха Сергия. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Отмечается, что следователи обратились с ходатайством о заключении под стражу бывшего схиигумена. Его обвиняют по уголовным статьям о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.

Серия просят заключить под стражу сроком на два месяца. В суд обвиняемого пока не доставили.

Ранее эксперт прокомментировал задержание бывшего схимонаха Сергия.

Фото: pixabay.com

Теги: арест, следствие, схиигумен сергий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии