В суд обвиняемого пока не доставили.

Следствие просит об аресте экс-схимонаха Сергия. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Отмечается, что следователи обратились с ходатайством о заключении под стражу бывшего схиигумена. Его обвиняют по уголовным статьям о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств.

Серия просят заключить под стражу сроком на два месяца. В суд обвиняемого пока не доставили.

Ранее эксперт прокомментировал задержание бывшего схимонаха Сергия.

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