СМИ: главврача "Матросской Тишины" задержали по подозрению в коррупции

Сейчас он находится в одном из московских ИВС.

В Москве задержали главного врача следственного изолятора "Матросская тишина" Александра Кравченко. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника СМИ, мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере. В настоящее время он находится в одном из московских изоляторов временного содержания.

Источник уточнил, что Кравченко был задержан накануне. По предварительным данным, главврач получил взятку за подделку медицинских документов, которые подтверждают невозможность пребывания заключенного под стражей по состоянию здоровья.

Ранее мы сообщали, что расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника будут принудительно лечить.

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