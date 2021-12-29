Расстрелявшего сослуживцев в Воронеже срочника будут принудительно лечить

Экспертиза установила, что он на момент совершения преступления не мог отдавать отчет своим действиям.

От уголовной ответственности освободили солдата-срочника Антона Макарова, который обвинялся в убийстве сослуживцев на военном аэродроме в Воронеже. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.

Юношу признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Экспертиза показала, что Макаров страдает психическим расстройством и на момент совершения преступления не мог отдавать отчет своим действиям, в состоянии аффекта он не находился.

Напомним, в ноябре 2020 года 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже убил офицера, завладел его табельным оружием и выстрелил в сослуживцев. Два человека погибли, один был ранен. Макарова задержали в 50 километрах от места ЧП. По факту произошедшего возбудили возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение оружия" и "убийство двух или более лиц".

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Фото: Telegram / SHOT