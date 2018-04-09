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В сети опубликовано видео задержания срочника, который утром расстрелял сослуживцев

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Антона Макарова искали с раннего утра. От его рук погибли 3 человека, еще один с пулевыми ранениями в больнице.

Срочника Антона Макарова задержали.

В сети опубликовано видео с моментом задержания Антона Макарова. Макаров лежит на земле и не очень разборчиво отвечает на вопросы.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал первые подробности о расстреле сослуживцев на военном аэродроме, а также о возбуждении уголовного дела в отношении Макарова.

Антона Макарова задержали в 50 километрах от военного аэродрома, где он утром убил 3 человек и ранил четвертого. Как удалось выяснить, он успел покинуть воинскую часть. У рыбака, угрожая пистолетом, забрал автомобиль и поехал в сторону Орловской области. Предположительно к дедушке и бабушке, которые его воспитывали.

Ранее: Названы имена погибших в воинской части в Воронеже.

Видео: LafeSHOT

Теги: новости армии, солдат расстрелял, срочник застрелил, чп в воинской части
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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