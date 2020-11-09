Названы имена убитых, которых расстрелял солдат - срочник в Воронеже

В больнице скончался раненый сослуживец.

Опубликованы имена погибших во время расправы солдата - срочника на аэродроме "Балтимор".

РИА Новости со ссылкой на администрацию правительства Воронежской области сообщают, что сегодняшним утром были убиты 38-летний майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев.

Раненый рядовой Фирсов с двумя пулевыми ранениями находится в больнице. Одно из воронежских изданий сначала сообщило о его смерти, затем эти данные были опровергнуты. О его состоянии не сообщается. Известно лишь, что у него ранения в плечо и лопатку.

В отношении 20-летнего срочника Макарова возбуждено уголовное дело по двум статьям. Макарова до сих пор не нашли.

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