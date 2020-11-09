В отношении военнослужащего, убившего 3 человек, возбуждено уголовное дело

Убийцу военных до сих пор ищут.

В отношении Антона Макарова возбуждено уголовное дело по 2 статьям.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности об убийстве 3 военнослужащих на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Сейчас стало известно, что в отношении Макарова военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону возбуждено уголовное дело по статьям "Хищение оружия" и "убийство двух или более лиц".

По данным следствия, в 5 часов 30 минут утром 9 ноября Макаров, используя топор, убил офицера и завладел его оружием, а затем расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли. Еще один сослуживец выжил и находится в больнице.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия. Макаров разыскивается.

Назначен ряд необходимых судебных экспертиз, также будут проводиться экспертные исследования для установления психического состояния подозреваемого. Проводится осмотр места происшествия. СУ СК РФ

Выясняются и мотивы преступления. В СМИ сообщают, что вероятной причиной массового убийства послужил нервный срыв. В телеграм-каналах сообщается, что погибший офицер приехал с проверкой, и между ним и Макаровым произошел словесный конфликт.

Видео:Mash