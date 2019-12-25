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Под Воронежем солдат - срочник расстрелял военных
Сегодня, 9:23
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Под Воронежем солдат - срочник расстрелял военных

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По предварительным данным военнослужащий убил 3 человек.

В Воронежской области военнослужащий убил 3 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. ЧП произошло на аэродроме, после убийства он забаррикадировался в одном из помещений.

Телеграм-канал LAFE SHOT сообщает, что военнослужащий сбежал, прихватив с собой оружие. Телеграм-канал "112" сообщает, что ЧП произошло на военном аэродроме "Балтимор". Военнослужащий успел скрыться. 

Администрация Воронежской области подтвердила, что на аэродроме убиты несколько человек. 

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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