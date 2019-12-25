В Воронеже женщина на иномарке протаранила остановку с людьми

В ДТП пострадал молодой парень.

Накануне, 9 ноября, в Воронеже в районе Подгорное у дома № 41 на улице Чудесной иномарка влетела в остановку с людьми, сообщает "Моё!онлайн" со ссылкой на ГИБДД Воронежа.

Женщина за рулем "Хендай" не справилась с управлением и врезалась в остановку общественного транспорта. На остановке был 24-летний парень, который был доставлен в больницу. Известно, что за рулем была 40-летняя женщина.

"Блокнот Воронеж" со ссылкой на очевидца ДТП сообщает, что автоледи на большой скорости пошла на обгон, но не справилась с управлением. В салоне было двое несовершеннолетних детей.

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Фото:ВК, Воронеж русский город