В Воронежской области пенсионерка зарезала убийцу своей дочери

В Воронежской области пожилая женщина заступилась за дочь и убила человека.
Следственные органы СКР по Воронежской области сообщают, что в селе Нижнедевицк Воронежской области были убиты два человека. У 38-летнего мужчины и 33-летней женщины ножевые ранения в области грудной клетки.
Как удалось выяснить следователям, 4 ноября в гости к своей дочери пришла 65-летняя мать. Вечером того же дня сожитель дочери напился и устроил скандал, в ходе которого он достал нож и набросился с ним на молодую женщину. Мужчина нанес по телу сожительницы множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте.
На шум и крики дочери прибежала пожилая женщина. Она, увидев происходящее, выхватила у убийцы дочери нож и нанесла им несколько ударов мужчине. Он также скончался на месте.
Женщина сама сразу же позвонила в полицию и скорую. На первом же допросе она созналась в содеянном и рассказала все обстоятельства произошедшего. На данный момент ведется расследование уголовного дела, женщина под домашним арестом.
Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.
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Фото: СУ СК РФ по Воронежской области
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