В Воронежской области пенсионерка зарезала убийцу своей дочери

Пожилую женщину ждет от 6 до 15 лет лишения свободы.

В Воронежской области пожилая женщина заступилась за дочь и убила человека.

Следственные органы СКР по Воронежской области сообщают, что в селе Нижнедевицк Воронежской области были убиты два человека. У 38-летнего мужчины и 33-летней женщины ножевые ранения в области грудной клетки.

Как удалось выяснить следователям, 4 ноября в гости к своей дочери пришла 65-летняя мать. Вечером того же дня сожитель дочери напился и устроил скандал, в ходе которого он достал нож и набросился с ним на молодую женщину. Мужчина нанес по телу сожительницы множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте.

На шум и крики дочери прибежала пожилая женщина. Она, увидев происходящее, выхватила у убийцы дочери нож и нанесла им несколько ударов мужчине. Он также скончался на месте.

Женщина сама сразу же позвонила в полицию и скорую. На первом же допросе она созналась в содеянном и рассказала все обстоятельства произошедшего. На данный момент ведется расследование уголовного дела, женщина под домашним арестом.

Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.

Ранее:Житель Алтая едва не отрубил руки бывшей жене за отказ вернуться

Фото: СУ СК РФ по Воронежской области