Полицейский УАЗ насмерть сбил женщину на переходе в Воронеже

По словам очевидцев ДТП, машина ехала на большой скорости с включенными спецсигналами, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Сегодня утром, 9 ноября, в Воронеже полицейский УАЗ насмерть сбил женщину - пешехода на пешеходном переходе, сообщает региональное издание 36on.ru.

Авария произошла на Ленинском проспекте, 189 напротив ТЦ "Максимир" в 10 часов 15 минут. 51-летняя женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешенный зеленый сигнал светофора. В это время по проспекту со включенными спецсигналами ехала полицейская машина. Водитель УАЗ не успел затормозить и избежать наезда. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП.

По словам очевидцев аварии в соцсетях, автомобиль ехал на большой скорости, а спецсигналы действительно были включены. В МВД по факту ДТП проводят внутреннюю проверку.

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Фото:Pixabay