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Весенний призыв: в армию отправят 2725 петербуржцев

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В ЗВО рассказали о планах на весеннюю призывную кампанию.

Штаб Западного Военного округа объявил о старте весенней призывной кампании с 1 апреля 2018 года. Генерал-майор Сергей Рюмшин, руководитель организационно-мобилизационного управления штаба ЗВО рассказал Piter.TV подробности набора солдат в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Так, план призыва в регионе на весну 2018 года составляет 2725 человек. Из них 1360 призывников должны представлять Ленинградскую область. Сергей Рюмшин отметил, что план по призыву в Санкт-Петербурге и ЗВО в целом ежегодно сокращается.

Генерал-майор также напомнил о новых правилах призыва, вступивших в силу в 2018 году. Так, с марта законодательно введено психологическое тестирование призывников с использованием компьютерной техники. Кроме того, с недавних пор всем солдатам-новобранцам выдают банковскую карту системы "Мир": на нее каждый гражданин получает стипендию около 2000 рублей в месяц. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Новости СПб Картина дня

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