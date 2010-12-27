В осенний призыв армию пополнили 39 000 жителей Северо-Запада

В штабе ЗВО отчитались по итогам осенней призывной кампании.

Представители штаба Западного Военного округа отчитались об итогах призывной кампании осени 2017 года. Как сообщили в организационно-мобилизационном управлении Piter.TV, всего за отчетный период ряды армии пополнили более 39 000 россиян. По данным начальника управления Сергей Рюмшин, всего военкоматы отсмотрели более 81 000 граждан. При этом 36 000 освободили от несения службы или получили отсрочку по состоянию здоровья. Значительную часть призывников составили петербуржцы.

В рамках осенней призывной кампании в Санкт-Петербурге и других городах ЗВО работали 974 призывные комиссии. В их состав входили члены материнского комитета и других социальных организаций: на осмотрах присутствовали более 500 общественников. Кроме того, с военкоматами работали 2035 родителей. Их ознакомили с процедурой медосмотра, проконсультировали по вопросам питания, размещения и особенностей прохождения воинской службы.

По данным ЗВО, в регионе сократилось число уклонистов. Военкоматы зафиксировали 282 "косарей": это 0.14 от всего объема призывников, в 2016 году данный показатель был выше. Эксперты отметили улучшение состояния здоровья призывников и рост числа солдат с высшим образованием на 1.5%.

Фото: Piter.TV