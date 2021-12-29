Полиция Ленинского района города разыскивала пропажу.

В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей. Местная жительница нашла крупную сумму денег и отнесла их правоохранителям. Инцидент произошел вечером 14 января. Накануне в отделение за помощью обратился мужчина. Он уточнил, что потерял полмиллиона рублей. Следствие установило, что житель города снял средства в банкомате.

Спустя время, в ОМВД России по Ленинскому району города Томска обратилась женщина, пояснив, что обнаружила денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, при этом, место обнаружения денег совпало с маршрутом передвижения мужчины. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время деньги оперативники уже вернули деньги законному владельцу.

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Фото и видео: РИА Новости

