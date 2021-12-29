В Томске женщина принесла в полицию найденные на улице 500 тысяч рублей. Местная жительница нашла крупную сумму денег и отнесла их правоохранителям. Инцидент произошел вечером 14 января. Накануне в отделение за помощью обратился мужчина. Он уточнил, что потерял полмиллиона рублей. Следствие установило, что житель города снял средства в банкомате.
Спустя время, в ОМВД России по Ленинскому району города Томска обратилась женщина, пояснив, что обнаружила денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, при этом, место обнаружения денег совпало с маршрутом передвижения мужчины.
пресс-служба МВД по региону
В настоящее время деньги оперативники уже вернули деньги законному владельцу.
В Махачкале двух полицейских уволили за драку.
Фото и видео: РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все