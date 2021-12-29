Конфликтующих разняли коллеги по МВД.

В Махачкале двух полицейских уволили за драку. Об этом журналистам рассказали представители региональной пресс-службы правоохранительных органов по Дагестану. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором оказался запечатлен конфликт между сотрудниками ведомства. После словесной перепалки оперативники начали использовать силовые методы против друг друга. Оппонентов разняли коллеги.

Руководством МВД по республике Дагестан по факту конфликта между сотрудниками полка ППСП УМВД России по городу Махачкале, имевшего место 18 января, оба сотрудника уволены из ОВД. пресс-служба МВД по Дагестану

В настоящее время по факту произошедшего ведется служебная проверка. На руководителей уволенных полицейских могут быть наложены взыскания.

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Фото и видео: Telegram / Baza

