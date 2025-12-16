В Воронеже задержали следившего за военными объектами агента СБУ

Кроме того, в его обязанности входила вербовка сторонников через интернет.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 21-летнего жителя Воронежа, которого завербовали украинские спецслужбы. Молодой человек вел наблюдение за военными объектами в Подмосковье. Соответствующие данные предоставили журналистами представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве уточнили, агенты СБУ связались с россиянином в мессенджере Telegram. По их заданию мужчина собирал данные о российских военных объектах в Московской области и искал в интернете других людей, которые бы согласились работать на спецслужбы Украины.

Помимо этого, задержанный участвовал в работе украинских колл-центров, обманывающих граждан России. У воронежца нашли смартфон с перепиской, которая доказывает его причастность к преступлениям.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена". На допросе обвиняемый признал вину, его заключили под стражу.

Ранее во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, который занимался подготовкой атак по военным самолетам.

Видео: ЦОС ФСБ России