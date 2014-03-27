Задержаны 20-летние аферисты, которые обеспечивали связь телефонным мошенникам

Для этого они арендовали шесть квартир в Воронеже.

Полиция задержала 20-летних жителей Воронежской области, которые обеспечивали абонентский трафик для телефонных мошенников. Вознаграждение они получали на криптовалютные кошельки. Об этом сообщает в МАКС пресс-служба МВД РФ.

Нарушители работали группой, в составе трех человек. По версии следствия, с января этого года в шести воронежских квартирах молодые люди организовали нелегальные технические центры. С их помощью злоумышленники предоставляли телефонным мошенникам бесперебойную связь. В результате преступной схемы они зарабатывали 35 тыс. рублей в неделю.

Во время обыска полицейские обнаружили терминалы для трафика, телефоны, ноутбуки, банковские карты и четыре тысячи SIM-карт. Известно как минимум об одной жертве: жительница областного центра лишилась 850 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, задержанные находятся под стражей. Правоохранители устанавливают и другие эпизоды их деятельности.

Ранее сообщалось, что полиция Фрунзенского района задержала жителя Мурино, который забрал у пенсионерки свыше 1,2 млн рублей для мошенников.

