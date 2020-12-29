Накануне его посещали сотрудники аппарата свердловского омбудсмена.

Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По её словам, опальный священник начал употреблять пищу. Накануне его посещали сотрудники аппарата свердловского омбудсмена.

Сейчас он переведен в другой изолятор, он находится в "Матросской тишине". Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Она отметила, что Сергия стараются вразумить старцы из Нового Афона.

Ранее мы писали, что экс-схимонах Сергий прекратил сухую голодовку.

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