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Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО
Сегодня, 12:19
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matveyvn

Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО

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Накануне его посещали сотрудники аппарата свердловского омбудсмена.

Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По её словам, опальный священник начал употреблять пищу. Накануне его посещали сотрудники аппарата свердловского омбудсмена.

Сейчас он переведен в другой изолятор, он находится в "Матросской тишине".

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области

Она отметила, что Сергия стараются вразумить старцы из Нового Афона.

Ранее мы писали, что экс-схимонах Сергий прекратил сухую голодовку.

Фото: pixabay.com

Теги: голодовка, сизо, схиигумен сергий
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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