Бывший схимонах Сергий прекратил голодовку в СИЗО. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
По её словам, опальный священник начал употреблять пищу. Накануне его посещали сотрудники аппарата свердловского омбудсмена.
Сейчас он переведен в другой изолятор, он находится в "Матросской тишине".
Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Она отметила, что Сергия стараются вразумить старцы из Нового Афона.
Ранее мы писали, что экс-схимонах Сергий прекратил сухую голодовку.
Фото: pixabay.com
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