Адвокат отметила, что бывший монах чувствует себя хорошо.

Экс-схимонах Сергий прекратил сухую голодовку в СИЗО. Об этом рассказала его адвокат Светлана Герасимова, пишет "360".

Накануне ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что Сергия перевели из Следственного изолятора №7 в "Матросскую тишину". После попадения под стражу Сергий объявил голодовку в знак протеста против ареста — он отказался пить жидкость и принимать пищу, требовал отмены уголовного дела или перевода под домашний арест.

Это была не голодовка, это был пост. С сегодняшнего дня он пьет воду. Светлана Герасимова, адвокат

Она отметила, что бывший монах чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что бывшего схимонаха Сергия перевели в "Матросскую тишину".