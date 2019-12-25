Помощника экс-схиигумена Сергия задержали за экстремизм

Всеволод Могучев задержан в поезде до Екатеринбурга.

Помощника Сергия Всеволода Могучева задержали за экстремизм. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на собственный источник информации. В СМИ напомнили, что бывший схиигумен является фигурантом уголовного дела об экстремизме. Пресс-секретаря Сергия обвиняют по статье за возбуждение ненависти или вражды, а также за унижение человеческого достоинства с использованием Сети. Мужчину поймали в тот момент, когда он на поезде подъезжал к Екатеринбургу. Изначально его должны были задержать на вокзале, но неожиданно Могучев начал собирать вещи и спешно готовиться к выходу.

Пресс-секретарь раскольника Сергия задержан. Повод для задержания – уголовное дело, возбужденное СК РФ по части 2 статьи 282 УК РФ в отношении него и его куратора Николая Романова. источник агентства

Эксперт уточнил, что в основу расследования против Могучего составили видеоролики, размещенные ОПГ, которой руководит Сергий. Видео размещены на YouTube-канале в Интернете. По версии следствия, Могучий пропагандировал ненависть к иудеям, а также мусульманам.

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Фото: YouTube / Всеволод Могучев