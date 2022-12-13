Суд в Москве приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии

Всеволод Могучев получил пять лет лишения свободы.

Бабушкинский районный суд города Москва приговорил экс-схиигумена Сергия к семи годам колонии общего режима. Соответствующее заявление сделали представители инстанции. Ранее Николай Романов (в миру) обвинялся по пункту "в" части 2 статьи 282 УК РФ за возбуждение ненависти или вражды в организованной группе. Новое наказание фигурант получил по совокупности с тем, которое было мужчине вынесено ранее решением Измайловского суда в ноябре 2021 года. Второго фигуранта уголовного дела Всеволода Могучева, суд приговорил к пяти годам колонии общего режима. Напомним, что поводом для расследования стал ряд видеороликов, опубликованных в интернете осужденными. В 2021 году Николай Романов был приговорен к трем с половиной годам колонии за склонение человека к самоубийству, нарушение права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправство. Взгляды и высказывания бывшего схиигумента получили в 2020 году широкий общественный резонанс из-за его публичного отрицания угрозы, которую из себя представляла коронавирусная инфекция.

Суд признал виновным бывшего схимонаха Сергия.

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