Ранее информацией о прибытии силовиков поделились адвокаты отца Сергия.

Судебные приставы выселяют всех жителей захваченного монастыря на Урале. Такое заявление сделали представители пресс-службы УФССП по Свердловской области. Специалисты получили судебное постановление от Верхнепышминской городской инстанции о запрете проживания на территории женского монастыря людей. Ранее этот религиозный объект находился под управлением схиигумена Сергия (Николая Романова).

Поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности. пресс-служба УФССП по региону

В настоящее время представители закона находятся на территории монастыря, чтобы осуществить исполнительные действия по судебному решению. Власти окажут помощь в размещении людей из монастыря по другим адресам. Им будет предоставлен транспорт для переезда.

Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральском монастыре.

Фото и видео: Telegram-канал "Защита отца Сергия"