  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:41
132
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Судебные приставы выселяют всех жителей захваченного монастыря на Урале

0 0

Ранее информацией о прибытии силовиков поделились адвокаты отца Сергия.

Судебные приставы выселяют всех жителей захваченного монастыря на Урале. Такое заявление сделали представители пресс-службы УФССП по Свердловской области. Специалисты получили судебное постановление от Верхнепышминской городской инстанции о запрете проживания на территории женского монастыря людей. Ранее этот религиозный объект находился под управлением схиигумена Сергия (Николая Романова).

Поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности.

пресс-служба УФССП по региону

В настоящее время представители закона находятся на территории монастыря, чтобы осуществить исполнительные действия по судебному решению. Власти окажут помощь в размещении людей из монастыря по другим адресам. Им будет предоставлен транспорт для переезда.

Адвокаты заявили о визите силовиков в Среднеуральском монастыре.

Фото и видео: Telegram-канал "Защита отца Сергия"

Теги: выселение, среднеуральский женский монастырь, урал, уфссп
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии