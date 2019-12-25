Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схимонаха Сергия

Дело будет рассматриваться в Верховном суде.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении экс-схимонаха Сергия. Об этом журналистам сообщила адвокат религиозного деятеля Светлана Герасимова. Сторона защиты уточнила, что Николай Романов подозревается по трем уголовным статьям. Его дело будет рассматриваться в Верховном суде РФ.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Романова и отправила его в Верховный суд. Согласно закону, его нужно судить по месту совершения деяния, которое ему вменяют в вину, то есть в Верхней Пышме Свердловской области. Светлана Герасимова, адвокат бывшего схимонаха Сергия

По словам юриста, сторона обвинения настаивает на том, чтобы уголовное дело против Сергия рассматривалось в российской столице - в Москве. Адвокаты настаивают на том, чтобы процесс велся на территории Урала, так как именно это решение полностью соответствует законодательству РФ.

Фото: YouTube/Всеволод Могучев