В Ленинградской области имущество должников продали за 90 миллионов рублей

В Ленинградской области имущество должников продали на общую сумму в 90,4 миллиона рублей. Статистикой за полгода поделилась пресс-служба регионального УФССП.
Приставы уточнили, что сумма реализованного заложенного имущества составила 36,4 миллиона рублей. Всего на аукционе было арестованное имущество стоимостью более 462 млн рублей и заложенное стоимостью 255 миллионов рублей.
Сами должники после продажи собственных вещей смогли вернуть почти 1,6 миллиона рублей.
Также в Ленобласти за полгода с родителей-алиментщиков взыскали более 278 млн рублей.
Фото: пресс-служба ФССП РФ
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