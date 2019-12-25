В Ленобласти за полгода с родителей-алиментщиков взыскали более 278 млн рублей

Также 354 должникам назначены обязательные работы, 29 – административный арест и четырём – штраф.

За первое полугодие судебные приставы Ленобласти взыскали с родителей-алиментщиков более 278 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

За этот период у приставов были 14 758 исполнительных производств о взыскании алиментов. Было взыскано 278 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Также 354 должникам назначены обязательные работы, 29 – административный арест и четырём – штраф.

Ранее на Piter.TV: С начала 2022 года в Петербурге возбудили более 600 дел в отношении алиментщиков.

Фото: пресс-служба ФССП РФ