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В Ленобласти за полгода с родителей-алиментщиков взыскали более 278 млн рублей
Сегодня, 13:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти за полгода с родителей-алиментщиков взыскали более 278 млн рублей

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Также 354 должникам назначены обязательные работы, 29 – административный арест и четырём – штраф.

За первое полугодие судебные приставы Ленобласти взыскали с родителей-алиментщиков более 278 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

За этот период у приставов были 14 758 исполнительных производств о взыскании алиментов. Было взыскано 278 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период.

Также 354 должникам назначены обязательные работы, 29 – административный арест и четырём – штраф.

Ранее на Piter.TV: С начала 2022 года в Петербурге возбудили более 600 дел в отношении алиментщиков.

Фото: пресс-служба ФССП РФ

Теги: алименты, долги, родители
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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