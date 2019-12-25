С начала 2022 года в Петербурге возбудили более 600 дел в отношении алиментщиков

Петербургские суды вынесли более 300 приговоров.

В Петербурге с начала 2022 года в отношении должников по алиментам возбудили более 600 уголовных дел. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

Петербургские суды вынесли более 300 приговоров, из них 25 осуждённых получили реальные сроки лишения свободы, 50 – условные. Почти 200 человек отправятся на исправительные работы.

На днях приставы нашли в наркологическом центре 46-летнего петербуржца, который лечится от алкоголизма. В его отношении возбудили уголовное дело, так как он задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей.

Ранее на Piter.tv: Чтобы не платить алименты, петербуржец предоставил подложную справку о доходах.

Фото: пресс-служба ФССП РФ