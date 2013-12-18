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Чтобы не платить алименты, петербуржец предоставил подложную справку о доходах
Сегодня, 15:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Чтобы не платить алименты, петербуржец предоставил подложную справку о доходах

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Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца, который подделал документы, чтобы не платить алименты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры. 

По версии следствия, обвиняемый, будучи обязанным уплачивать алименты на содержание малолетнего ребенка, чтобы занизить суммы выплат, предоставил в службу судебных приставов поддельные документы о своем заработке с целью перерасчета выплаты алиментов.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее еще одного петербуржца, не платившего алименты, лишили свободы.

Фото: pexels

Теги: алименты, подделка документов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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