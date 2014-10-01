Петербуржца, не платившего алименты, лишили свободы

Общая задолженность на содержание 8-летнего сына составила более 700 тысяч рублей.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего петербуржца. Он признан судом виновным в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что подсудимый, вопреки решению суда, без уважительных причин не исполнил обязанность по уплате алиментов на содержание 8-летнего сына. Общая задолженность составила более 700 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Ленобласти приставы описали портрет типичного должника-алиментщика.

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