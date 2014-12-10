В Ленобласти приставы описали портрет типичного должника-алиментщика

Приставы уточнили, что более 13 тысяч жителей 47 региона не платят положенные детям алименты.

Сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти составили портрет типичного неплательщика алиментов.

Приставы уточнили, что более 13 тысяч жителей 47 региона не платят положенные детям алименты. Чаще всего выплат избегают граждане с низким уровнем социальной ответственности, которые часто меняют работу и не стремятся исполнять родительские обязанности. Более 60% неплательщиков от 30 до 42 лет. При этом женщин в данной возрастной категории около 20%.

При этом, чаще всего за неуплату алиментов к уголовной ответственности привлекают мужчин 30-42 лет, без официального источника дохода и злоупотребляющих алкоголем.

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