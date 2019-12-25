В ГД рассказали, как суд может изменить размер алиментов на детей

Дарья Голубева объяснила, какие положения содержатся в Семейном кодексе России.

На российской территории размер алиментов на детей может быть увеличен или уменьшен по решению судебной инстанции с учетом материального и семейного положения родителей, их состояния здоровья и иных обстоятельств. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала депутат Государственной думы от ЛДПР Дарья Голубева. Парламентарий из нижней палаты уточнила, что алименты на одного ребенка составляют четверть дохода родителя, с которым он не проживает. На двоих детей речь уже идет о трети, на трех и более - о половине. Такие требования закреплены в Семейном кодексе страны. Однако федеральный закон не содержит в себе понятий "отцовских" или "материнских" алиментов. Таким образом детям платит тот, кто не живет с ребенком.

Долю можно увеличить или уменьшить, учитывая исключительные интересы детей или заслуживающие внимания интересы одного из родителей - например, тяжелую болезнь, инвалидность или отсутствие у него объективной возможности получать доход. Дарья Голубева, депутат ГД РФ

Законодвтель пояснила, что алименты могут быть назначены не только в долях от заработка, но и в твердой денежной форме. Этот вариант используется при условии, если у родителя нестабильный доход, он получает оплату в натуральной форме или в валюте либо умышленно скрывает реальные заработки для того, чтобы уклониться от выплат.

В Ленобласти с должников по алиментам взыскали более миллиарда рублей.

Фото: Piter.tv