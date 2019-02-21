В Ленобласти с должников по алиментам взыскали более миллиарда рублей

Дознаватели возбудили 460 уголовных дел в отношении должников.

Судебные приставы за 2026 год добились взыскания свыше 1 миллиарда рублей на содержание детей. Как сообщили в пресс‑службе УФССП России по Ленинградской области, для этого применялся арест имущества и другие методы административного воздействия.

В рамках работы по взысканию алиментов сотрудники службы возбудили 708 дел по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Кроме того, дознаватели завели 460 уголовных дел в отношении должников, которые не стали выплачивать алименты в полном объеме и регулярно даже после привлечения к административной ответственности.

В результате мер принудительного исполнения приставы арестовали имущество должников на 62 миллиона рублей. Всего в ходе работы было выявлено 287 человек, уклонявшихся от выплаты алиментов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге должницу по алиментам на 690 тыс. рублей отправили в колонию.

Фото: Piter.TV