Злостную алиментщицу отправили на исправительные работы в Петербурге

Жительница Колпино задолжала 17-летней дочери 400 тысяч рублей.

Накануне в Петербурге состоялось судебное заседание, на котором 36-летнюю жительницу Колпино приговорили к восьми месяцам исправительных работ за долги по алиментам. Об этом сообщает федеральная служба приставов.

Согласно материалам дела, женщина была лишена родительских прав в отношении старшей дочери. Суд обязал ее платить четверть своего дохода в пользу центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Спустя несколько лет мать еще двоих мальчиков восьми и десяти лет перевела на содержание 17-летней дочери не более шести тысяч рублей. Приставы арестовали ее счета, ограничили выезд из страны и составили административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей". Тогда суд отправил ее на 20 часов обязательных работ.

Все эти меры не оказали на женщину должного влияния. Когда долг превысил 400 тысяч рублей, в отношении злостной неплательщицы возбудили уголовное дело. В первый раз ее приговорили к шести месяцам исправительных работ на участке ЖКС №1 Колпинского района. Во второй раз в совокупности всех приговоров женщине назначили наказание в виде исправительных работ на восемь месяцев с удержанием 5 % зарплаты в пользу государства.

Ранее мы писали, что алиментщика отправили красить стены за долги перед несовершеннолетним сыном.

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