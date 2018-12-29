Алиментщика отправили красить стены за долги перед несовершеннолетним сыном

У горе-отца образовался долг почти в полмиллиона рублей.

Судебные приставы привлекли к ответственности должника по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП. После работ с малярной кистью в руках неплательщик пересмотрел жизненные ценности.

В Купчино возбудили исполнительное производство в отношении 47-летнего отца, который должен был выплачивать деньги на содержание 11-летнего сына. Пристав взыскал деньги со счетов в банке, запретил регистрацию транспорта, а также ограничил выезд за границу.

У горе-отца за все время образовался долг почти в полмиллиона рублей. Через суд ему назначили наказание - обязательные работы на 40 часов. Отбывать наказание его отправили в военкомат, где мужчину заставили красить стены. После 40 часов в работе алиментщик решил выплатить финансы.

Ранее сообщалось, что мужчина в желтой куртке мастурбировал прямо в вагоне на "Удельной".

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