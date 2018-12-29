Мужчина в желтой куртке мастурбировал прямо в вагоне на "Удельной"

В полицию на него заявила 30-летняя петербурженка.

В петербургском метро пассажиры в час пик заметили извращенца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 24 января в полицию метрополитена обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что около 08:15 утра неизвестный мужчина 45-50 лет мастурбировал прямо в вагоне поезда между станциями "Пионерская" и "Удельная".

Мужчина был одет в светло-желтую куртку, джинсы, черную шапку, с собой у него также была черная сумка.

Фото: Piter.TV