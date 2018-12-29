Мужчина в желтой куртке мастурбировал прямо в вагоне на "Удельной"

В петербургском метро пассажиры в час пик заметили извращенца. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, 24 января в полицию метрополитена обратилась 30-летняя женщина. Она рассказала, что около 08:15 утра неизвестный мужчина 45-50 лет мастурбировал прямо в вагоне поезда между станциями "Пионерская" и "Удельная".
Мужчина был одет в светло-желтую куртку, джинсы, черную шапку, с собой у него также была черная сумка.
Фото: Piter.TV
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