Пожилой петербуржец занимается онанизмом и справляет нужду на школьном стадионе

С заявлением в полицию обратилась местная жительница.

Петербургские полицейские проверяют заявление женщины о пожилом мужчине, который онанирует на школьном стадионе. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В 47 отделение полиции 16 апреля в 13:51 обратилась жительница города. Она рассказала, что на школьный стадион на улице Маршала Жукова систематически приходит пожилой мужчина и занимается там онанизмом и справляет нужду.

На вид мужчине около 60 лет, у него седые волосы, усы, круглое лицо, рост от 160 до 170 сантиметров.

Сама заявительница при этом в это время занималась на площадке.

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Фото: Piter.TV