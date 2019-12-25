  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка сообщила, что вагоне метро при ней мастурбировал неизвестный
Сегодня, 9:26
147
nastya960

Петербурженка сообщила, что вагоне метро при ней мастурбировал неизвестный

0 0

Приметы мужчины: 25-35 лет, неплотного телосложения, волосы светло-русые короткие.

В полицию поступило сообщение от студентки 1 курса, которая рассказала, что в вагоне метро при ней мастурбировал неизвестный мужчина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка сообщила, что 4 февраля по пути следования в метро от станции "Сенная площадь" до станции "Проспект Просвещения" неизвестный мужчина при ней мастурбировал. Приметы мужчины: 25-35 лет, неплотного телосложения, волосы светло-русые короткие, белая куртка до колен, черные штаны, высокие кроссовки.

Заявительница, сославшись на занятость, от дачи объяснений и написания заявлений отказалась. Сказала, что обратится позже.

В январе, в Петербурге таксист включил порно и онанировал при пассажирке.

Фото: Piter.tv

 

Теги: метро, онанист, студентка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии