Петербурженка сообщила, что вагоне метро при ней мастурбировал неизвестный

Приметы мужчины: 25-35 лет, неплотного телосложения, волосы светло-русые короткие.

В полицию поступило сообщение от студентки 1 курса, которая рассказала, что в вагоне метро при ней мастурбировал неизвестный мужчина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка сообщила, что 4 февраля по пути следования в метро от станции "Сенная площадь" до станции "Проспект Просвещения" неизвестный мужчина при ней мастурбировал. Приметы мужчины: 25-35 лет, неплотного телосложения, волосы светло-русые короткие, белая куртка до колен, черные штаны, высокие кроссовки.

Заявительница, сославшись на занятость, от дачи объяснений и написания заявлений отказалась. Сказала, что обратится позже.

В январе, в Петербурге таксист включил порно и онанировал при пассажирке.

Фото: Piter.tv