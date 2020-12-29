В Петербурге таксист включил порно и онанировал при пассажирке

Петербургский фотограф направлялась в "Пулково".

Фотограф Мария Дьякова из Петербурга обвинила таксиста в том, что во время поездки он при ней включил порно и занимался онанизмом. Также он задавал девушки некорректные вопросы интимного характера. Об этом девушка сама рассказала в своих социальных сетях.

Девушка рассказала, что вызвала такси, чтобы добраться до аэропорта "Пулково". Водитель изначально начал задавать ей множество вопросов, но у петербурженки не было желания с ним общаться.

Потом я услышала кое-какой звук, очень напоминающий порнографию. Но я думала, что мне показалось. Мария Дьякова, пассажирка

После этого водитель спросил у девушки, когда у нее был первый раз секс. Не дождавшись ответа, он остановился, включил порно и начал мастурбировать.

Он резко останавливается, говорит: "сейчас девушка, две минуты", и начинает наяривать! Мария Дьякова, пассажирка

Мария пожаловалась в компанию "Ситимобил" на таксиста. В компании ответили, что водитель отключен от сервиса, а девушке дали 3 бесплатные поездки в качестве компенсации и вернули стоимость поездки до аэропорта. По возвращении в Северную столицу, Мария планирует обратиться в полицию.

Данную ситуацию прокомментировали представители агрегатора "Ситимобил".

Водитель заблокирован без права на восстановление. Служба поддержки Ситимобил оперативно реагирует на все жалобы пассажиров и предпринимает действия для их решения. Такое поведение водителя мы считаем недопустимым и принесли извинения пассажирке за эту ужасную ситуацию. Ситимобил окажет всё необходимое содействие правоохранительным органам, если она решит к ним обратиться. Ситимобил

Утром на Васильевском такси "прилетело в лоб" стоящему на остановке троллейбусу.

Видео: Instagram/ dkvmr