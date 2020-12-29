На Васильевском такси "прилетело в лоб" стоящему на остановке троллейбусу

Авария произошла около 6:30.

Утром 12 января такси выехало на встречную полосу и врезалось в троллейбус, который стоял на остановке. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, ДТП произошло в 06:30 на перекрёстке 8-9 линий В.О. и Большого проспекта.

Информации о состоянии водителя на данный момент нет, также не известно был ли еще кто-то в машине.

Накануне на пешеходном переходе Невского проспекта таксист сбил человека.

Видео: Piter.tv