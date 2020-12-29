На пешеходном переходе Невского проспекта таксист сбил человека

Вечером в понедельник, 11 января, на Невском проспекте у дома №115 сбили пешехода, сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже в распоряжение редакции Piter.TV попала видеозапись момента аварии.
На кадрах видно, как петербуржец подходит к пешеходному пешеходу и останавливается, в ожидании, чтобы его пропустили. Автомобиль в правом ряду притормозил, мужчина начал переходить дорогу, однако водитель "Ситимобил" на довольно большой скорости в левом ряду не остановился и сбил пешехода. Судя по всему, удар был сильный. В каком состоянии находится пострадавший, пока неясно.
Ранее мы писали, что на перекрестке Советской и Ленинградской улиц столкнулись два BMW.
Видео: Piter.TV
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