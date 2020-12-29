На перекрестке Советской и Ленинградской улиц столкнулись два BMW

В результате столкновения двух машин задело встречную иномарку.

Днем в понедельник, 11 января, на перекрестке Советской и Ленинградской улиц, в посёлке Песочный столкнулись два BMW, сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в распоряжении редакции Piter.TV попали кадры с места происшествия.

На видеозаписи видно, как водитель черного BMW перестраивается на соседнюю полосу после обгона и, по всей видимости, не удостоверившись в безопасности своего маневра, выезжает на перекресток. В этот момент участок пересекал водитель красного BMW. После столкновения второй участник ДТП, съезжая на обочину, задел встречный автомобиль. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на перекрестке Ветеранов и Солдата Корзуна столкнулись два авто.

Видео: Piter.TV