Видео: на перекрестке Ветеранов и Солдата Корзуна столкнулись два авто

Очевидцы сообщили в соцсетях, что пострадал человек на остановке общественного транспорта.

Днем в понедельник, 11 января, на перекрестке Ветеранов и Солдата Корзуна столкнулись две иномарки. Видеозапись момента аварии попала в редакцию Piter.TV.

На кадрах видно, как водитель начинает поворачивать налево в тот момент, когда на большой скорости движется встречный автомобиль. Судя по видеозаписи, сильно пострадали машины. Достоверной информации о состоянии пассажиров авто пока нет. В соцсетях петербуржцы отметили, что к месту происшествия прибыла скорая, которая, по всей видимости, госпитализировала горожанку.

Там давно пора сделать нормальную задержку светофора, для любителей поворачивать на тройной красный отметил пользователь сети.

Ранее мы писали, что в Петербурге арестовали пьяного водителя каршеринга, по чьей вине погибла девушка.

Видео: Piter.TV