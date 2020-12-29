В Петербурге арестовали пьяного водителя каршеринга, по чьей вине погибла девушка

В результате аварии погибла молодая девушка, пассажирка авто.

В понедельник, 11 января, Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Андрею Яковлеву. Мужчину обвиняют в пунктах а, б части 4 статьи 264 Уголовного Кодекса России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, что 4 января около половины шестого утра пьяный Яковлев без водительского удостоверения ехал в "Фольксваген Поло" по Разъезжей улице от улицы Достоевского в сторону улицы Марата. Отмечается, что "водитель избрал скорость не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением ТС, не выдержал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения до правого края проезжей части, выехал за ее пределы вправо на тротуар, движение по которому запрещено, где совершил наезд на препятствие – опору дорожного знака и фасад д.27 по улице Разъезжей". Яковлев скрылся с места ДТП и не сообщил о произошедшем в полицию.

Пассажирка авто, неустановленная девушка лет 25, скончалась на месте от полученных травм.

Яковлев пробудет под стражей до 3 марта.

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Видео: Piter.TV