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Пассажирка каршеринга погибла после ДТП на Разъезжей улице
Сегодня, 8:25
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nadezhda_sib

Пассажирка каршеринга погибла после ДТП на Разъезжей улице

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Еще два человека пострадали.

Водитель каршеринга наехал на стену дома в Центральном районе и скрылся с места ДТП. Один из пассажиров скончался на месте, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

По предварительной информации, авария произошла около 05:30 4-го января на углу Разъезжей и Боровой улиц. Мужчина не справился с управлением "Фольксвагена" и врезался в дом. В результате пострадали два пассажира, еще один пассажир (женщина) погибли. Личность водителя установлена. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный водитель "Ниссана" уходил от погони ДПС в Приморском районе. 

Фото: VK / "Дорожный инспектор" 

Теги: дтп, дтп с домом, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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