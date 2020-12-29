Пассажирка каршеринга погибла после ДТП на Разъезжей улице

Еще два человека пострадали.

Водитель каршеринга наехал на стену дома в Центральном районе и скрылся с места ДТП. Один из пассажиров скончался на месте, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в "ВКонтакте".

По предварительной информации, авария произошла около 05:30 4-го января на углу Разъезжей и Боровой улиц. Мужчина не справился с управлением "Фольксвагена" и врезался в дом. В результате пострадали два пассажира, еще один пассажир (женщина) погибли. Личность водителя установлена.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пьяный водитель "Ниссана" уходил от погони ДПС в Приморском районе.

Фото: VK / "Дорожный инспектор"