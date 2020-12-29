Пьяный водитель "Ниссана" уходил от погони ДПС в Приморском районе

Нарушителя задержали.

В ночь на субботу, 2 января, на перекрестке Приморского шоссе и Яхтенной улицы водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться, разогнался до 150 километров в час и попытался скрыться, кружа в квадрате Приморского проспекта, Яхтенной улицы, улицы Савушкина и Туристской. Об этом сообщил "Дорожный инспектор"

Сотрудникам полиции удалось остановить нарушителя: оказалось, 27-летний мужчина нетрезв. Горе-водитель не справился с управлением своего авто и въехал в ограждение. Алкотестер показал 0,727 мг/л. Получивший травмы нарушитель был госпитализирован в среднетяжелом состоянии.

В отношении горожанина составили протоколы за управление в нетрезвом виде, за отказ остановиться, за езду по тротуару, за проезд на красный свет. Также инспекторы выяснили, что машину сняли с учета в октябре уже прошлого года, а номера числятся в розыске. Что грозит неудавшемуся гонщику, не уточняется.

Ранее мы писали, что на пытавшегося сбежать от полиции водителя в Ломоносовском районе завели уголовное дело.

Фото: "Дорожный инспектор"