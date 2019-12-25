На пытавшегося сбежать от полиции водителя в Ломоносовском районе завели уголовное дело

Ранее мужчина был лишен права управлять автомобилем.

Отдел дознания Красносельского района Петербурга возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего водителя, который пытался скрыться от инспекторов ГИБДД. Правоохранителям удалось поймать нарушителя не сразу: погоня началась на улице Маршала Казакова, а завершилась на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Петербуржец отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Ранее его уже лишили водительских прав. На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД". Подозреваемого задержали.

Напомним, во время операции "Нетрезвый водитель" сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль. Заметив приближающееся полицейское авто, "Тойота" начала набирать скорость. Остановить водителя удалось, сделав предупредительный выстрел из табельного оружия по колесам машины. Никто не пострадал.

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