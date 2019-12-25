В Ленобласти полицейские задержали пьяного водителя после погони со стрельбой

Водителя-петербуржца шесть раз за последний год привлекали к ответственности за нарушения на дороге.

Около шести часов утра в субботу, 12 декабря, сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль на улице Маршала Казакова. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, при виде полицейского автомобиля "Тойота" резко набрала скорость и попыталась скрыться.

Инспекторы пустились в погоню, но водитель не реагировал на требования остановиться и ехал, создавая угрозу движения для попутчиков. При заезде на КАД полиция сделала предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам, на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти иномарку удалось остановить, а автомобилиста задержать. Им оказался 36-летний петербуржец, которого шесть раз за последний год привлекали к административной ответственности. Кроме того, мужчину уже лишили права на управление автомобилем.

Нарушителя доставили в полицию, составлен ряд административных протоколов, решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности. Пострадавших в результате применения полицией табельного оружия нет.

Ранее мы рассказывали, как под Приозерском насмерть сбили лося.

Фото: pixabay