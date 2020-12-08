Под Приозерском насмерть сбили лося

Возможно, за сбитое животное водителю придется заплатить штраф.

Лось погиб в ДТП под Приозерском. Очевидец заснял последствия аварии на трассе на видео и опубликовал его в социальных сетях.

По словам водителя, мужчина, управлявший автомобилем, остался жив. Для животного встреча, к сожалению, оказалась последней. Туловище лося заняло целую полосу для движения. На месте находятся экстренные службы. Состояние водителя не известно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что смерть лося задержала электрички под Грузино.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK