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Под Приозерском насмерть сбили лося

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Возможно, за сбитое животное водителю придется заплатить штраф.

Лось погиб в ДТП под Приозерском. Очевидец заснял последствия аварии на трассе на видео и опубликовал его в социальных сетях.

По словам водителя, мужчина, управлявший автомобилем, остался жив. Для животного встреча, к сожалению, оказалась последней. Туловище лося заняло целую полосу для движения. На месте находятся экстренные службы. Состояние водителя не известно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что смерть лося задержала электрички под Грузино. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп, лось
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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