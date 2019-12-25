Смерть лося задержала электрички под Грузино

Инцидент произошел в темное время суток.

Транспортная полиция проводит проверку по факту смерти лося на железнодоро;ных путях в Ленобласти. Из-за смерти животного задержка в движении поездов составила 43 минуты, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Сообщение о случившемся на перегоне 39 км - Грузино поступило 30-го ноября в 23:20. Лось погиб от травм, полученных при столкновении с электропоездом. Состав направлялся из Петербург в Сосново.

На данный момент перегон работает в штатном режиме. Информацию передали в органы по охране, контролю, использованию объектов животного мира Всеволожского района.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя оштрафовали на 80 тыс. за сбитого лося в Ленобласти.

Фото: Piter.TV