Смерть лося задержала электрички под Грузино

Транспортная полиция проводит проверку по факту смерти лося на железнодоро;ных путях в Ленобласти. Из-за смерти животного задержка в движении поездов составила 43 минуты, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
Сообщение о случившемся на перегоне 39 км - Грузино поступило 30-го ноября в 23:20. Лось погиб от травм, полученных при столкновении с электропоездом. Состав направлялся из Петербург в Сосново.
На данный момент перегон работает в штатном режиме. Информацию передали в органы по охране, контролю, использованию объектов животного мира Всеволожского района.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что водителя оштрафовали на 80 тыс. за сбитого лося в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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